На М-5 в Самарской области столкнулись автовоз и большегруз с бетонными плитами 18 декабря 2021 года

Из-за аварии на трассе образовалась серьезная пробка. Фото: скрин видео

На трассе М-5 под Сызранью 18 декабря 202 года столкнулись автовоз и большегруз, груженый бетонными плитами. Видео с места аварии опубликовал видеоблогер Александр Карягин.

ДТП произошло 18 декабря в десять утра на подъезде к Сызрани, на 913-м километре трассы, недалеко от съездов к Октябрьску. На опубликованных кадрах видно, что автовоз, загруженный легковыми автомобилями, «догнал» фуру, груженую бетонными плитами. В результате у автовоза свернуло набок и серьезно повредило кабину.

В ГУ МВД по Самарской области рассказали, что причиной ДТП стала легковушка.

- Водитель Ваз-2114 при выезде со второстепенной дороги не пропустил грузовой автомобиль МАН, который двигался со стороны Москвы, - рассказали журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области. - От удара Ваз-2114 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем КАМАЗ в составе с полуприцепом. После чего с автомобилем КАМАЗ совершил столкновение грузовой автомобиль Мерседес в составе с полуприцепом, который двигался за ним в попутном направлении.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако из-за аварии на трассе образовалась серьезная пробка из фур.