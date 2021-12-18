В Самару привезут ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца 19 декабря 2021 года

Приложиться к мощам Николая Чудотворца можно будет целую неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самару привезут ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца. Они прибудут в регион 19 декабря 2021 года. В областной столице святыня пробудет неделю, до 26 декабря.

Ковчег с мощами святителя разместят в храме святого праведного Александра Чагринского на ул.Днепровской, 2а. Приложиться к святыне и помолиться за здоровье родных и близких сможет любой желающий.

Также сообщается, что ежедневно во время пребывания в храме мощей в семь веера здесь будет совершаться молебен с акафистом перед мощами святителя.

Верующие самарцы традиционно обращаются к Николаю Чудотворцу за помощью в самых различных ситуациях. Считается, что святой поможет при проблемах со здоровьем, с финансами, в сложных жизненных ситуациях, а также поможет в сердечных делах и защитит в дороге.