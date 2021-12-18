Самару 19 декабря 2021 года ждут метели и обвал атмосферного давления

Самарцам стоит готовиться к снегопадам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самару 19 декабря 2021 года ожидают метели и обвал атмосферного давления. Такой прогноз сделали синоптики. Во всем виноват атлантический антициклон.

После субботнего снегопада, который продолжится и ночью, Самара утонет в сугробах. Снегопад и метели продолжатся в Самаре и весь день и ночь воскресенья. Так что есть вероятность, что к утру понедельника город и вовсе завалит.

Метеочувствительным самарцам стоит быть осторожнее – ожидается обвал атмосферного давления. Так, по данным сервиса Gismeteo днем 19 декабря атмосферное давление в Самаре составит 738 мм.ртутного столба. А к утру понедельника 20 декабря оно опустится еще сильнее –до уровня в 734 мм.ртутного столба. Ситуация немного выровняется лишь к вечеру понедельника.

По данным Приволжского УГМС, ночью с субботы на воскресенье будет облачно и снежно. Будет дуть северо-западный втер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит -5...-7 °C. Днем будет немного теплее: -2...-4 °C.

- Атлантические циклоны и связанные с ними атмосферные фронты по-прежнему формируют погоду Европейской территории России, - объяснили в Приволжском гидрометцентре. - С волновым циклоном в Поволжье пришли умеренные и сильные осадки со снегом, местами с моросью и туманом. К понедельнику, с приближением очередного глубокого североатлантического циклона, ветер усилится до 15-20 м/с, ожидаются метели.