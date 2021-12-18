На площади Куйбышева в Самаре включили гирлянды на новогодних елках 18 декабря 2021 года

Площадь Куйбышева засверкала праздничными огнями. Фото: администрация Самары

На площади Куйбышева в Самаре 18 декабря 2021 года включили гирлянды на новогодних елках. Как сообщили в мэрии, в общей сложности елочный комплекс на главной площади города украсили 6,5 тысяч разноцветных шаров, а также медиагирлянды.

В горадминистрации рассказали, что сейчас на площади возводится несколько праздничных тематических площадок – в общей сложности восемь локаций «Сказочного леса» - «Избушка Бабы-Яги», «Дом Деда Мороза», «Городок» и др. Все они будут доступны для свободного посещения.

Традиционно на площади Куйбышева будет работать деревянная горка и зальют катки, а также организуют пункты проката коньков.