Глава Минздрава Самарской области рассказал об опасности нового омикрон-штамма

Омикрон-штамм быстро поражает легкие и стремительно распространяется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, чем опасен новый штамм коронавируса — омикрон и что регион делает для защиты от него. Об этом он поведал в эфире телеканала «Россия24».

В нашей стране выявили уже около 20 случаев заражения омикрон-штаммом. До Самарской области он еще не добрался. По словам Армена Беняна, этот вирус очень быстро поражает легкие. Не за 7-11 дней, как это было ранее, а в течение всего 2-3 суток. Индекс распространения омикрона в два раза выше, чем у дельта-штамма.

В связи с этим в Самарской области нарастили тестирование жителей на коронавирус. Глава регионального Минздрава отметил, что лечение пациентов с омикроном будет таким же, как и при других штаммах КВИ.