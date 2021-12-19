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Общество19 декабря 2021 10:03

Пенсионер в трусах и шапке разгуливает по рынку в Самаре

Мужчина говорит, что закаляется
Анастасия ФИЛАТОВА
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Главное, чтобы голова и ноги были в тепле

Главное, чтобы голова и ноги были в тепле

Фото: Скриншот с видео

По улицам Самары разгуливает необычный пенсионер. Несмотря на зиму, мужчина не спешит надевать на себя теплые вещи. Из одежды на нем только войлочные ботинки, носки, трусы, перчатки и шапка. Горожане засняли полуголого самарца на видео и выложили в соцсети.

По словам местных жителей, пенсионер регулярно устраивает подобные прогулки по рынку на пересечении улиц Клинической и Чернореченской. На вопросы прохожих отвечает, что таким образом закаляется, и просит не мешать ему укреплять свое здоровье.

Видео было снято еще до прихода в Самару снежной погоды. Возможно, обильные осадки, которые обрушились на областную столицу 18 декабря 2021 года, заставили пенсионера отказаться от эпатажного променада. Хотя мужчина не ведет себя агрессивно, но своеобразный наряд вызывает много вопросов у окружающих и опасений за его психическое здоровье.