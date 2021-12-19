Метель и ветер до 20 м/с обрушатся на Самарскую область 20 декабря 2021 года

Объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. Утром и днем в понедельник, 20 декабря 2021 года, на регион обрушатся метель и сильный ветер. Непогода начнет бушевать в западных районах, а затем нагрянет в центральные и восточные.

— В регионе ожидаются сильный снег, метель, усиление южного, юго-западного ветра. Его порывы достигнут 15-20 м/с. На дорогах снежные заносы. В южной части возможно налипание мокрого снега — 5-10 мм, — сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области советует жителям по возможности не выходить из зданий. Лучше переждать непогоду дома. Если метель и порывистый ветер застигнут на улице, то стоит как можно быстрее найти укрытие. Это может быть ближайший подъезд или подземный переход. При буйстве стихии необходимо держаться подальше от остановок общественного транспорта, деревьев, ЛЭП и рекламных щитов.

Автомобилистам спасатели советуют отказаться от поездок на личном транспорте. Лучше поставить машины в гараж или припарковать их вдали от непрочных конструкций.