Улицы Самары 19 декабря 2021 года убирают от снега 2,5 тыс. рабочих и 171 машина

Самару расчищают от снега и спасают от гололеда / Фото: администрация Самары

Службы благоустройства Самары в воскресенье, 19 декабря 2021 года, перешли на усиленный режим работы. Они бросили все силы на борьбу со снегом. На улицах города сейчас трудятся почти 2,5 тысячи рабочих и 171 единица техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

— Уборкой улично-дорожной сети занимаются 142 человека, дворов — 2 109, парков — 51, скверов — 84, набережной Волги — 20. В ночь на 20 декабря в смену выйдут 119 машин и 56 рабочих, — отметили в мэрии.

Коммунальщики расчищают от снега проезжие части, тротуары, трамвайные пути, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и внутриквартальные проезды. Параллельно идет обработка противогололедными материалами. За последние сутки на дороги Самары высыпали 639 тонн реагентов.

Автомобилистов призывают быть внимательнее и не оставлять свои машины на обочинах дорог — чтобы не затруднять работу снегоуборочной техники.