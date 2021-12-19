Житель Тольятти распространял в интернете порнографию под ником «Искатель приключений»

Правоохранители возбудили против тольяттинца уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего сотрудника местного крупного предприятия. Мужчину подозревают в распространении порнографии.

— Тольяттинец распространял порнографические материалы в период с 2015 по 2020 год, находясь на территории Центрального района города. Делал он это через интернет, используя никнейм «Искатель приключений», — рассказал «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Когда правоохранители нагрянули к мужчине домой, он не стал отрицать свою вину и во всем сознался. Стражи порядка провели у него обыск и забрали сотовый телефон, компьютер и роутер.

В пятницу, 17 декабря 2021 года, в отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». Ему уже избрали меру пресечения — подписку о невыезде. Отметим, за данное преступление мужчине может грозить от 2 до 6 лет лишения свободы.