Новогоднюю ель зажгли у филиала Третьяковки в Самаре 19 декабря 2021 года

Новогоднюю ель впервые установили возле обновленной фабрики-кухни / Фото: администрация Самары

В воскресенье, 19 декабря 2021 года, в Самаре возле фабрики-кухни — филиала Третьяковской галереи зажгли новую елку. На установку новогоднего дерева ушло около одной недели. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Елка украшена разноцветными матовыми и глянцевыми шарами. Каждая ее ветка светится яркими огнями. Высота дерева составляет 16 метров, а диаметр нижней части — 6 метров, — отметили в мэрии.

Напомним, накануне, 18 декабря, засияли тысячами огней елки на площади имени В.В. Куйбышева. Всего там установили семь новогодних красавиц. Высота самой большой — 25 метров, а ее младших «сестер» — 7 метров. Елочный комплекс украсили свыше 6,5 игрушек-шаров и медиагирлянды. Последние позволяют показывать различные тематические сюжеты.