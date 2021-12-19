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Происшествия19 декабря 2021 16:21

На трассе М-5 в Самарской области две фуры насмерть задавили пешехода

Водители не заметили мужчину на темной дороге
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пенсионер умер на месте ДТП до приезда медиков

Пенсионер умер на месте ДТП до приезда медиков

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в субботу, 18 декабря 2021 года, на 1075 км трассы М-5 в Сергиевском районе произошло смертельное ДТП. Там примерно в 22:30 пешеход угодил под две фуры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 26-летний водитель грузовика MAN, двигаясь со стороны Уфы, наехал на 66-летнего мужчину. Он находился на середине проезжей части в темной одежде. После этого пешехода отбросило на встречную полосу — прямо под колеса автоцистерны Scania.

В результате случившегося пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте до приезда медиков скорой помощи. Сейчас полицейские продолжают разбираться во всех обстоятельствах ДТП. Проводится проверка.