Самарец снял с воздуха снос части Дома сельского хозяйства

Здание несколько лет было скрыто за баннером, теперь его разбирают Фото: скриншот с видео

В Самаре сносят 5-этажное здание на пересечении улиц Первомайской и Ново-Садовой. Речь идет о части Дома сельского хозяйства, которая на протяжении нескольких лет была скрыта под огромным баннером. Видеоблогер «Самарский-163» в декабре 2021 года снял процесс демонтажа постройки с воздуха.

На кадрах видно, что здание зияет провалами окон, потолочных перекрытий там почти не осталось. Объект активно разбирают — почти каждый день оттуда доносятся громкий стук и звуки падений строительного мусора. При этом площадка не огорожена забором. На что горожане уже неоднократно жаловались.

По словам местных жителей, здание уже давно разрушается. Его хотели восстановить, но не нашли инвесторов. Как в дальнейшем будут использовать данную площадку, пока не известно.

Напомним, Дом сельского хозяйства был построен в 1930 году по проекту архитектора Петра Щербачева. Он включал центральный административно-производственный корпус. Также планировалось построить и другие блоки, но из-за недостатка финансирования работы пришлось остановить.