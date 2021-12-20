В Самарской области рабочая неделя начнется с метелей, морозов до -17 и порывистого ветра

В начале недели регион засыпет снегом, а к среду ударят морозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области 20-22 декабря 2021 года. Новая рабочая неделя начнется с порывистого ветра и сильной метели. Синоптики предупреждают, что такая погода будет крайне неблагоприятной для автомобилистов.

В понедельник, 20 декабря 2021 года, в Самаре ожидается мокрый снег, местами он пойдет очень сильно. Температура воздуха составит 0…+2 градуса, а ночью похолодает до -7. Синоптики предупредили, что местами на дорогах возможны снежные заносы. Местами по области будет сильный порывистый ветер 15-20 м/с.

21 декабря 2021 года, в регионе также ожидается умеренный мокрый снег. Температура воздуха будет держаться в пределах 0…-5 градусов днем, а ночью ударят морозы до -17. Из-за резкого перепада температур возможно образование гололедицы.

В среду, 22 декабря, в Самарской области также местами будет идти снег. Температура воздуха днем опустится до -12…-17 градусов, а на дорогах будет гололедица.