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Общество20 декабря 2021 4:44

В Самаре в новогоднюю ночь 31 декабря 2021 года ударят морозы до -30 градусов

Яндекс.Погода предоставили новогодний прогноз для жителей Самары
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В конце декабря в Самаре резко похолодает

В конце декабря в Самаре резко похолодает

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики сервиса Яндекс.Погода дали новогодний прогноз для жителей Самары. По данным метеорологов, 27-28 декабря 2021 года в городе будет относительно тепло до -4 градусов, а вот в ночь на 1 января 2022 года ударят морозы до -30 градусов.

Как сообщают синоптики Яндекса, в последние дни 2021 года в Самаре ожидается снег, а также возможна оттепель. Температура воздуха 27-28 декабря будет держаться в пределах -1…-4 градусов днем, а ночью может резко похолодать. В связи с перепадом температур, на дорогах Самары может образовываться гололедица.

А вот 29-31 декабря 2021 года в Самаре резко похолодает до -25 градусов. В новогоднюю ночь столбики термометров опустятся до -30 градусов. Однако по сообщению синоптиков, крепкие морозы продлятся недолго, и уже к 5-6 января 2022 года потеплеет до -20 градусов. На Рождество станет еще теплее – до -8 градусов.