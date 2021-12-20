В Самаре возле ТРЦ «Вива Лэнд» неопытный таксист устроил ДТП и покалечил пассажирку

Таксист ехал со стороны Каховской в сторону Калинина. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 19 декабря 2021 года, на пересечении проспекта Кирова и улицы Победы столкнулись «Лада Гранта» и «Шкода Фабиа». В результате столкновения пострадала 46-летняя пассажирка отечественного автомобиля.

По предварительным данным полицейских, 29-летний водитель «Гранты» с опытом вождения менее года, при выполнении маневра поворота налево на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение со «Шкодой» под управлением 39-летнего самарца.

В результате аварии телесные повреждения получила пассажирка «Лады». Женщину на скорой госпитализировали в больницу, сейчас она находится под наблюдением врачей. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.