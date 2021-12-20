На кладбище в Тольятти нашли расчлененный труп, разложенный по пакетам

Останки были разложены по пакетам и закопаны в землю без всяких опознавательных знаков Фото: скриншот с видео

В воскресенье, 19 декабря 2021 года, на ТОАЗовском кладбище в Тольятти были найдены неопознанные человеческие останки.

Как рассказал депутат Азат Туймасов, их обнаружили во время подготовки могилы для захоронения. Люди, которые копали яму для гроба, на определенной глубине наткнулись на странные пакеты. Присмотрелись повнимательнее и ужаснулись: внутри, предположительно, находилось чье-то расчлененное тело.

- Вероятно, это один труп, который разложили по нескольким пакетам. В морге уже сообщили, что кости человеческие, - уточнил Азат Туймасов.

В региональном Следственном комитете корреспонденту «КП-Самара» уже подтвердили, что подобное происшествие в Тольятти действительно было. В ведомстве сообщили, что по факту обнаружения костных останков на проводится доследственная проверка, назначены все необходимые экспертизы.

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