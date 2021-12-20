В Самарской области иномарка столкнулась с большегрузом, пострадали двое детей

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем, 20 декабря 2021 года, в Нефтегорском районе Самарской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Форд» и большегруза «Ивеко». Авария произошла в условиях сильного снегопада на трассе.

По предварительным данным полицейских, в иномарке помимо водителя находились двое детей – 11-летний мальчик и 10-летняя девочка. Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, дети и водитель легковушки получили легкие повреждения. В настоящее время их осматривают врачи.

Полицейские призывают всех автолюбителей быть предельно внимательными на трассе в снегопад. В связи с ухудшением погодных условий возрастает риск ДТП. Водителям нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выдерживать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Полицейские советуют по возможности воздержаться от использования личного транспортного средства во время метели и порывистого ветра.