В Жигулевске иномарка столкнула грузовик в кювет при попытке уйти от столкновения с нарушителем ПДД

Грузовик перевозил груз из Самары в Пензенскую область. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем, 20 декабря 2021 года, в Жигулевске произошло ДТП, в результате которого пострадала 51-летняя женщина. По данным полицейских, 56-летний водитель на автомобиле Ssang Yong Actyon уходил от столкновения с «Ладой» и врезался со встречным грузовиком HINO. От удара грузовой автомобиль съехал в кювет и перевернулся, а пассажирка иномарки получила травмы.

По предварительным данным, 40-летний водитель на «Ладе» выезжал с прилегающей территории на трассу М-5 и не уступил дорогу иномарке. Водитель Ssang Yong попытался уйти от столкновения, но не справился с управлением и врезался во встречный фургон. От удара большегруз опрокинулся в кювет, а пассажирка иномарки получила телесные повреждения.

Травмированную женщину госпитализировали в больницу. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.