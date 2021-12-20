Стену героев России открыли в Самаре 17 декабря 2021 года

В Самаре увековечили память о двух героях Советского Союза и герое России / Фото: правительство Самарской области

В Самаре 17 декабря 2021 года открыли стену героев России. Мемориал «Самарские чекисты — Герои Отечества» посвящен сотрудникам, которые проходили военную службу в ФСБ (КГБ) и были удостоены званий Героев Советского Союза и РФ. Это Лев Маневич, Вениамин Лезин и Алихан Калиматов. Памятные доски разместили на территории УФСБ по Самарской области.

— Два героя Советского Союза, герой России — это офицеры, которые отдали свою жизнь во имя будущего нашей страны, ее независимости и мирного труда миллионов граждан, — отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Капитан Алихан Калиматов служил в ФСБ. Он погиб в 2007 году в Ингушетии. Лейтенант Вениамин Лезин работал в КГБ региона во время Великой Отечественной войны. А полковник Лев Маневич был разведчиком-нелегалом. Он погиб в Германии через несколько дней после окончания войны.