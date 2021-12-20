Самарцы выстроили из автомобилей огромную новогоднюю елку на парковке торгового центра

Самарцы создают в городе праздничное настроение. Фото: KONTORA CLUB 63

Самарский автоклуб KONTORA CLUB 63 устроил праздничный флешмоб в преддверии Нового 2022 года. Участники клуба провели в Самаре автопробег, а после на парковке торгового центра «Парк Хаус» выстроили из своих автомобилей огромную елку и надпись «2022».

Флешмоб состоялся в минувшие выходные, в нем приняли участие несколько десятков автолюбителей. Участники автоклуба выстроили из своих автомобилей праздничную елку, которую потом сняли с высоты птичьего полета на квадрокоптер.

Стоит отметить, это не первое масштабное мероприятие, организованное участниками KONTORA CLUB. Так, недавно ребята устроили благотворительную акцию для самарского приюта для животных. Самарцы собрали необходимые для животных вещи и привезли в приют. Как говорят сам организаторы автоклуба, такие благотворительные акции планируется проводить на постоянной основе.