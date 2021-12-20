Самарский министр здравоохранения подверг сомнению профессионализм медиков-антиваксеров

Армен Бенян уверен: антиваксерские высказывания - признак непрофессионализма медработников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава самарского минздрава Армен Бенян подверг сомнению профессиональные компетенции медработников, которые выступают против вакцинации от коронавируса. Он заявил об этом в ответ на вопрос журналиста «КП-Самара».

- Считаю коллег, которые открыто выступают с заявлениями против вакцинации от коронавируса некомпетентными и несоответствующими диплому специалиста, - подчеркнул Армен Бенян.

Министр отметил, что будет требовать проверки профессиональной квалификации таких медиков.

- Все подобные факты обязательно отрабатываются и главными врачами клиник, и облминздравом, - пояснил он. – Мы никого не увольняем за высказывания против прививок, однако проверяем, как работают эти «специалисты». И, как правило, выясняется, что к ним много вопросов в профессиональной сфере.

Глава минздрава затруднился назвать точное количество медиков в регионе, которые были «пойманы за руку» на активаксерских высказываниях. Однако привел в пример медсестру из Тольятти, которая много выступала в соцсетях против прививок, а потом проверка выявила за ней многочисленные нарушения режима работы и соблюдения регламентов. Как сообщил Армен Бенян, медсестра была уволена.