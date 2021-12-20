«Вакцинация на спад – начинаем готовить койки под ковид»: Армен Бенян рассказал, как медики прогнозируют рост заболеваемости

Армен Бенян рассказал о связи между вакцинацией и уровнем заболеваемости Фото: Ольга НОВИКОВА

Глава самарского минздрава Армен Бенян рассказал, как медики прогнозируют рост заболеваемости корронавирусом и потребность в новых койках в ковидных госпиталях. По словам министра, медики прослеживают четкую зависимость между темпами вакцинации и числом заболевших.

- Три недели – средний инкубационный период коронавируса, и тот срок, в течение которого ситуация меняется, - отметил Армен Бенян. – Как только темпы вакцинации идут на спад и достигают минимальных значений, то мы понимаем, что через недели у нас будет рост заболеваемости. И наоборот, как только темпы вакцинации растут, то значит скоро в больницах станет спокойнее. Зависимость совершенно четкая, мы ее заметили уже не единожды.

По словам министра, как только ситуация с коронавирусом ухудшается, темпы вакцинации начинают расти.

- Темпы вакцинации носят волнообразный характер, - пояснил Армен Бенян. – В целом по уровню вакцинации Самарская область занимает восьмое место в стране.

Как рассказали в облминздраве, по состоянию на 20 декабря 2021 года на территории Самарской области вакцинировано более 1,613 миллионов человек. Это 80% от числа подлежащих вакцинации взрослых жителей региона и 51,1% от численности населения области. А повторную вакцинацию прошли уже более 213 тысяч человек.