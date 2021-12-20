Самарская область обеспечена техникой для зимнего содержания дорог на 90%

Предприятие отвечает за содержание региональных трасс / Фото: АСАДО Фото: Twitter.com

В правительстве Самарской области обсудили содержание дорог в зимний период. Речь идет о региональных трассах. Их обслуживанием занимается КГП «АСАДО».

По словам главы Минтранса Самарской области Ивана Пивкина, предприятие располагает 1 015 единицами техники (в том числе в Самаре — 109). Больше половины из этих машин (663) используют для уборки снега. Готовность автопарка к зимнему сезону составляет 96%. Регион обеспечен необходимой техникой на 90%. Также «АСАДО» занимается обработкой дорог противогололедными материалами. Предприятие использует хлорид натрия и песчано-соляную смесь.

Содержанием Московского шоссе и Кировского моста зимой занимается компания «СамараТрансСтрой». В ее автопарке насчитывается 69 спецмашин.

Председатель регионального правительства Виктор Кудряшов поручил определить дополнительные средства на приобретение необходимой техники. Это нужно для достижения нормативов обеспеченности.