В минздраве назвали средние зарплаты медиков в Самарской области

В минздраве уверяют, что зарплаты медиков растут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минздраве Самарской области назвали средние зарплаты медиков в регионе. О том, сколько получают врачи и медсестры, рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян 20 декабря 2021 года.

Как рассказал глава облминздрава, в среднем врачи в регионе зарабатывают 67 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – 35 тысяч рублей.

- В этом году мы довели до медиков около четырех миллиардов рублей в рамках стимулирующих выплат, - рассказал Анрмен Бенян. – А объем «подъемных» выплат молодым сельским медикам вырос со 166 млн рублей в год до 300 миллионов. Также выросли стипендии студентам-медикам. А выплаты в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» были проиндексированы в два раза.