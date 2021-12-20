В Самарской области предложили создать муниципальные приюты для бездомных животных

Проблема бродячих животных - по-прежнему одна из самых актуальных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Счетная палата Самарской области представила отчет об итогах работы местных властей по отлову и содержанию бродячих животных за 2019-2021 годы.

По данным ведомства, за последние три года в регионе заметно снизилось число бездомных хвостатых. Если в 2019 году их было 32,7 тысяч, то в 2021-м — уже 25 тысяч. Планируется, что к 2022 году количество безнадзорных животных сократится еще на 10 тысяч или на 31% (по сравнению с 2019 годом).

В Самаре ситуация совершенно противоположная. В 2019 году в городе насчитывалось примерно 8 тысяч бродячих животных. Сейчас — 9,4 тысячи. Имеются нарушения и недостатки при исполнении муниципальных контрактов по обращению с собаками и кошками.

В счетной палате отмечают, что на данный момент в Самарской области работают 16 частных приютов, муниципальных нет. По мнению специалистов ведомства, в регионе необходимо создать сеть муниципальных приютов. Это позволит решить проблему с содержанием бездомных животных.