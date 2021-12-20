В Самаре взяли под охрану здание гордумы на ул. Куйбышева

Власти утвердили предмет охраны памятника архитектуры "Городская усадьба Савицкого-Курлиной" Фото: Google. Карты.

В Самаре взяли под охрану еще один объект культурного наследия регионального значения. Речь идет об усадьбе Савицкого-Курлиной, расположенной на улице Куйбышева, 124 (литеры А и Б). Сейчас в этом здании находится городская дума.

Региональное УГООКН выпустило приказ, в котором утверждается предмет охраны памятника архитектуры. Также документ устанавливает требования к содержанию здания. К примеру, объект нельзя видоизменять, размещать на нем рекламу. Кроме того, его запрещено использовать под склады, лаборатории и производства. Собственник должен следить за сохранностью постройки и проводить там в случае необходимости ремонтные работы.

Отметим, в Самаре также взяли под охрану и другие здания. Это жилые дома, расположенные по адресам: ул. Рабочая, 45 и ул. Ленинская, 150, 152а, 152б, 156.