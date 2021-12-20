Инспектор ГИБДД из Тольятти пытался вменить ДТП невиновному

По версии следствия, полицейский пытался получить взятку от водителя, который в ДТП не участвовал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный Следственный комитет возбудил в декабре уголовное дело на сотрудника тольяттинской ГИБДД Алексея. По версии следствия, мужчина пытался вменить ДТП невиновному. Зачем? Чтобы получить взятку за непривлечение к ответственности. Но «многоходовочка» дала сбой.

- Материалы по ДТП он получил еще в начале года. Почему-то решил, что виновницей столкновения в одном из дворов была женщина-водитель автомобиля Kia, причем, по его версии, с места ДТП она скрылась, а за это закон вообще-то лишение прав предусматривает, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Расчет был прост: «дамочка» просто откупится и передаст ему 10 тысяч рублей.

Вот только ожидания стража порядка не оправдались. Правда всплыла наружу, от работы его отстранили, плюс возбудили уголовное дело по ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»

Теперь уже самому полицейскому грозят крупные неприятности: его могут оштрафовать, запретить работать в органах, отправить на принудительные работы или даже в места лишения свободы на срок до 4 лет.