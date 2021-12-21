Энергетики усилили электросети для дальнейшего развития микрорайона Южный город

На подстанции расширили ОРУ 110 кВ и установили две дополнительные линейные ячейки

Энергетики завершили реконструкцию на подстанции 220 кВ «Новокуйбышевская» в Самарской области. Это позволило выдать дополнительные мощности для новой жилой застройки микрорайона Южный город в Волжском районе. Работы проводили специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС».

— Увеличение отпускной мощности позволит продолжить строительство домов, школ, поликлиник и других социально значимых объектов. Благодаря усилению электросети у потребителей будет надежное электроснабжение, — отмечают энергетики.

На подстанции расширили ОРУ 110 кВ и установили две дополнительные линейные ячейки, в которых смонтировали элегазовые выключатели, разъединители и трансформаторы тока. Также специалисты защитили присоединения, которые отходят от подстанции. Они установили надежные комплексы релейной защиты и автоматики.

Общая мощность сети после проведения работ увеличилась до 49,3 МВт. Примерно столько же энергии потребляет небольшой город. Таким образом, жители Южного города и прилегающих территорий Волжского района не будут испытывать дефицита электроэнергии.