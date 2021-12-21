ССК подключила к электроснабжению около 3 тысяч жителей и предприятий региона в 2021 году

Энергетики протянули десятки километров ЛЭП и установили 20 трансформаторных подстанций

Самарская сетевая компания подвела предварительные итоги работы за 11 месяцев 2021 года. За это время к электроснабжению удалось подключить около 3 тысяч новых потребителей, что почти на тысячу больше, чем в 2020-м. Более 2 тысяч из них — это жители региона, остальные — организации и предприятия.

— Было построено 118 км воздушных и 84 км кабельных линий электропередачи 6/10 и 0,4 кВ. Также было установлено 20 трансформаторных подстанций. Общая мощность электроустановок домов и зданий, подключенных к сетям, составила 48 МВт. Это на 11 МВт больше, чем в прошлом году. Такая разница сопоставима с потреблением всех жителей Отрадного, запитанных от сетей АО «ССК», — рассказали в компании.

Фото: АО "ССК"

В 2021 году энергетики подключили также несколько социально значимых объектов. Среди них спорткомплексы «Акробат», «Манеж» и «СОЮЗ» в Тольятти, корпус инфекционной больницы в Сызрани, детсады в Самаре и Жигулевске.

ССК продолжит масштабную работу по подключению новых потребителей к электроснабжению и в 2022 году. Заключены уже свыше 6 тысяч соответствующих договоров. В их числе — медучреждения. Энергетики увеличат им мощность для подключения аппаратов ИВЛ, рентгенов и лабораторного оборудования.