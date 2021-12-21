Тольяттинскую старшеклассницу шантажировали интимом

Угрозы поступали с фейкового аккаунта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Старшеклассница из Тольятти стала жертвой вымогательства. Девочке 17 лет, и недавно она столкнулась с настоящим шантажом. В соцсетях у нее требовали денег, в противном случае обещали рассказать и показать «кое-что интимного характера» ее друзьям и знакомым.

- Переписка шла с фейкового аккаунта, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – С девочки требовали 2000 рублей.

18 декабря ее отец обратился в полицию. Там сделали скриншоты переписки, подключили к делу специалистов, которые сейчас пытаются установить, кто создал страничку, с которой шли угрозы и шантаж.

20 декабря было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.163 УК РФ «Вымогательство». Санкции статьи предусматривают разные виды наказания: от ограничения до реального лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый по делу пока не установлен.