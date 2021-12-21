Самарский школьник попал в больницу после того, как потерял сознание в школе

Врачи и полицейские сейчас пытаются выяснить, что случилось с мальчиком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коле (имя мальчика изменено) 11 лет, 20 декабря он попал в больницу. По словам родителей, в школе он потерял сознание, сильно ударился головой, но почему это произошло, они не знают.

После беглого осмотра мальчика госпитализировали в нейрохирургию. По данным собственных источников «КП-Самара» в медучреждении, у мальчика диагностирован ушиб головного мозга и перелом одной из стенок глазницы. К счастью, смещения костей не произошло, так что, вероятно, сам глаз не пострадал, но это должно подтвердить детальное обследование.

Врачи пытаются выяснить, что могло вызвать потерю сознания. Тем временем, сведения о пациенте уже передали в полицию.

Правоохранительные органы начали свою проверку, чтобы установить, не было ли в школе конфликта, драки или иного происшествия, из-за которого ребенок мог получить столь серьезные травмы.