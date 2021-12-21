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Общество21 декабря 2021 8:47

В Самаре с 21 декабря открыли пополнение транспортных карт на 2022 год

Со следующего года начнут действовать новые тарифы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Стоимость пополнения безлимитного проездного повысили до 1985 рублей

Стоимость пополнения безлимитного проездного повысили до 1985 рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре со вторника, 21 декабря, открыли пополнение безлимитных транспортных карт на 2022 год. Вносить деньги нужно будет уже по новым тарифам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Безлимитную транспортную карту можно купить за 100 рублей. Стоимость ее пополнения теперь составляет 1 985 рублей. Покупка карты школьника обойдется в 50 рублей, а ее пополнение на месяц — в 640 рублей. Карту студента можно приобрести за 75 рублей. Стоимость ее пополнения на месяц увеличили до 850 рублей. Отметим, что при поездке в транспорте учащимся необходимо брать с собой студенческий или справку из школы.

Напомним, с 1 января 2022 года стоимость проезда в общественном транспорте Самары за наличный расчет составит 35 рублей, по карте — 32 рубля. Для владельцев социальных проездных ничего не изменится. Они по-прежнему будут платить 270 рублей за 90 поездок.