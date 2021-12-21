Эвакуация автомобилей подорожает в Самарской области с 1 января 2022 года

Самые высокие тарифы на эвакуацию установили в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 1 января 2022 года вырастут цены на эвакуацию и хранение автомобилей на спецстоянках. Об этом говорится в приказе департамента ценового и тарифного регулирования региона.

Так, стоимость эвакуации машины в Самаре подорожает с 1 968 до 2 050 рублей, а в других городах и районах губернии — с 1 802 до 1 870 рублей.

Стоимость хранения на стоянках будет варьироваться от типа и категории транспортного средства. Тарифы за первые пять часов: категория А — 6 рублей, категорий В и D массой до 3,5 тонн — 12 рублей, категории D более 3,5 тонн — 24 рубля, негабаритные транспортные средства — 37 рублей. Начиная с шестого часа тариф будет больше: 16, 34, 68 и 103 рубля соответственно.