Жители Самары мечтают получить в подарок от Деда Мороза путешествие, автомобиль или гаджет

Самарцы готовы потрать на подарки для родных 10-20 тысяч, а сами мечтают найти под елочкой автомобиль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики Ozon провели опрос среди жителей Самары и выяснили, о каких подарках они мечтают и что готовы дарить на Новый Год сами. Треть самарцев планирует потратить на новогодние подарки от 10 до 20 тысяч рублей, а каждый пятый житель Самары порадует родных и близких на 30-50 тысяч рублей.

Боле половины опрошенных будут дарить новогодние подарки двум-трем своим близким, четверть самарцев готовы потратиться на подарки для 4-5 человек, а каждый шестой положит по елку подарок только для одного самого дорогого человека.

Самые дорогие подарки достанутся детям, на втором месте супруги, а меньше всего – родители и друзья. Традиционно родители для своих детей выбирают игрушки, настольные игры и сладости, также ребятишек будут радовать одеждой, книгами и гаджетами. Среди взрослых самые распространенные подарки на Новый Год – парфюмерия, косметика, сувениры и т.д.

Сами же жители Самары мечтают получить в подарок на Новый Год довольно дорогие подарки. Так, треть опрошенных ждут под новогодней елкой путевку в жаркие страны, а кто-то хочет получить автомобиль. Также самарцы будут рады новому смартфону или ноутбуку.