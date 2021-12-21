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Общество21 декабря 2021 12:26

Новую четырехполосную дорогу открыли в Южном городе в декабре 2021 года

Протяженность участка составляет 978 метров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Минстрой региона выдал разрешение на ввод дороги в эксплуатацию

Минстрой региона выдал разрешение на ввод дороги в эксплуатацию

В Самарской области появилась новая дорога. Ее построили по нацпроекту в микрорайоне Южный город Волжского района. В понедельник, 20 декабря 2021 года, Минстрой региона сообщил, что выдано разрешение на ввод трассы в эксплуатацию.

На дороге обустроили четыре полосы движения. Ее общая протяженность составляет 978 метров, а ширина проезжей части — 15 метров. Подрядчик не только уложил асфальт и нанес разметку, но еще сделал тротуары, установил светофоры, дорожные знаки и освещение, а также остановки и ливневки.

По словам и.о. главы управления градостроительства и ЖКХ Волжского района Сергея Назарова, в Южном городе планируется построить еще одну дорогу. Ее хотят проложить вдоль садиков в сторону будущей школы. В дальнейшем обе трассы намерены соединить с улицей Уральской.