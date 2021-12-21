Завершена реконструкция стадиона «Орбита» на ул. Ново-Вокзальной в Самаре

На стадионе уложили искусственный газон и обустроили шесть беговых дорожек

В Самаре завершили реконструкцию стадиона «Орбита», который находится на улице Ново-Вокзальной, 70а в Промышленном районе. Его обновили по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стадион «Орбита» построили в 70-х годах прошлого века. В последние годы его перестали эксплуатировать. Площадка превратилась в заросший пустырь. В этом году спортобъекту подарили новую жизнь. Там уложили искусственный газон, обустроили 6 беговых дорожек с полимерным покрытием, прыжковые ямы и сектор для толкания ядра. Не забыли и про новое освещение.

С начала декабря 2021 года «Орбитой» заведует ГАУ СО «СШОР № 1». Также стадион смогут использовать другие госучреждения, которые подведомственны региональному министерству спорта. Там будут тренироваться футболисты, регбисты, пятиборцы, легкоатлеты и другие спортсмены.

Отметим, сейчас на площадке благоустраивают территорию. Также идет подготовка документов для ввода «Орбиты» в эксплуатацию. Весной 2022 года там появится еще трибуна с навесом. Она будет рассчитана на 500 зрителей.