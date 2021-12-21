В Самаре открыли ультрасовременное производство компрессоров двигателей на «ОДК-Кузнецов»

На самарском предприятии создадут около 500 новых рабочих мест

Во вторник, 21 декабря 2021 года, на самарском «ОДК-Кузнецов» открыли ультрасовременное производство компрессоров двигателей. В мероприятии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков и гендиректор ОДК Александр Артюхов.

Новый комплекс разместился на площади 16,5 тысяч кв. м. Он войдет в состав центра специализации «Компрессор и турбина», который сейчас создается на предприятии. В корпусе разместится вся цепочка изготовления деталей компрессора. На производстве будет задействовано 45 новых высокотехнологичных установок и еще 80 единиц оборудования, которое переместили с действующего производства. Инвестиции в проект составили 4,8 млрд рублей.

— Предприятие переживает второе рождение. На двух производствах, которые открылись сегодня, создадут около 500 рабочих мест. Необходимы подготовка инженерных кадров и создание условий для их проживания в Самаре и области. Рассчитываю, что мы будем над этим работать совместными усилиями, — отметил Дмитрий Азаров.

По словам Анатолия Сердюкова, это самый масштабный проект в рамках модернизации «ОДК-Кузнецов». Современное оборудование и новая схема логистики на заводе позволят в два раза повысить объем производства деталей. При этом трудозатрат на это понадобится меньше.