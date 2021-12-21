Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 декабря 2021 14:04

В Самаре открыли ультрасовременное производство компрессоров двигателей на «ОДК-Кузнецов»

Инвестиции в проект составили 4,8 млрд рублей
Илона МАЙСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На самарском предприятии создадут около 500 новых рабочих мест

На самарском предприятии создадут около 500 новых рабочих мест

Во вторник, 21 декабря 2021 года, на самарском «ОДК-Кузнецов» открыли ультрасовременное производство компрессоров двигателей. В мероприятии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков и гендиректор ОДК Александр Артюхов.

Новый комплекс разместился на площади 16,5 тысяч кв. м. Он войдет в состав центра специализации «Компрессор и турбина», который сейчас создается на предприятии. В корпусе разместится вся цепочка изготовления деталей компрессора. На производстве будет задействовано 45 новых высокотехнологичных установок и еще 80 единиц оборудования, которое переместили с действующего производства. Инвестиции в проект составили 4,8 млрд рублей.

— Предприятие переживает второе рождение. На двух производствах, которые открылись сегодня, создадут около 500 рабочих мест. Необходимы подготовка инженерных кадров и создание условий для их проживания в Самаре и области. Рассчитываю, что мы будем над этим работать совместными усилиями, — отметил Дмитрий Азаров.

По словам Анатолия Сердюкова, это самый масштабный проект в рамках модернизации «ОДК-Кузнецов». Современное оборудование и новая схема логистики на заводе позволят в два раза повысить объем производства деталей. При этом трудозатрат на это понадобится меньше.