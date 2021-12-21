В Самаре 23 декабря 2021 года распределят свободные места в детских садах

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в четверг, 23 декабря 2021 года, состоится очередное распределение мест в детских садах. Традиционно этот процесс пройдет автоматически.

Департамент образования Самары рекомендует родителям проверить правильность заполненных заявлений. Сделать это можно на портале образовательных услуг в разделе «Поиск заявлений». В случае выявления неточностей необходимо обратиться в МФЦ для внесения изменений в заявление.

Напомним, родители дошкольников имеют право выбрать не более пяти предпочитаемых детских садов. О предоставлении места сообщат заведующие садиков, позвонив по телефону, указанному в заявлении. После чего у родителей есть 10 дней, чтобы письменно подтвердить свое согласие на предоставление ребенку места в группе. Если родитель не явится в течение этого срока в учреждение, то в последующих распределениях ребенок принимать участия не будет.