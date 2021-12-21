В Самаре пройдет третий этап розыгрыша ценных призов среди вакцинированных

Ценные призы - это всего лишь бонус, главное - самарцы выигрывают здоровье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в среду, 22 декабря 2021 года, состоится заключительный розыгрыш ценных призов среди вакцинированных от коронавируса. У привитых жителей региона есть последний шанс стать счастливым обладателем квартиры, автомобиля или подарочного сертификата на 4 тысячи рублей.

Победителей определят автоматически, с помощью программы рандомного выбора уникального номера участников.

В первый этап розыгрыша главный приз – квартиру – выиграл пенсионер из Тольятти, а во втором этапе счастливой обладательницей недвижимости стала самарская студентка.

Напомним, в акции «Вакцинация – это жизнь» принимают участие все жители Самарской области, которые сделали прививку от коронавируса в период с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года.