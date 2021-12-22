Два игрока «Крыльев Советов» претендуют на попадание в сборную 2021 года М-Лиги

Молодые таланты отличились в сезоне 2021/2022 М-Лиги Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Два игрока молодежки «Крыльев Советов» претендуют на попадание в символическую сборную М-Лиги. В списке кандидатов оказались левый защитник Владислав Тепляков и опорный полузащитник Дмитрий Мотовичев.

Каждый соревнуется еще с четырьмя игроками из других команд. Лучшего из лучших определят болельщики. Голосование проводится в официальной группе молодежной лиги РПЛ. У самарских футболистов есть все шансы, чтобы войти в сборную года. Подержать Владислава Теплякова можно здесь, в Дмитрия Мотовичева — тут.

Дмитрию Мотовичеву 18 лет. В этом сезоне он принял участие в 17 матчах. На его счету четыре гола и столько же пасов. Точность коротких передач полузащитника достигает 82%, а дальних — 55%.

Владиславу Теплякову 17 лет. Он тоже сыграл за «КС» в 17 матчах. На его счету 2 паса и 44 обводки. Точность передач левого защитника составляет 80%, а навесов — 40%.