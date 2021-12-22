Застройщик 125 квартала судится с мэрией Самары после получения бесплатного участка в центре под многоэтажки

Вот так будет выглядеть квартал

В Самаре суд рассмотрел заявление застройщика инвестиционной компании "Новый город" к мэрии областной столицы. У компании возникли вопросы по срокам работ, прописанным в договоре на освоение земельного участка в 125 квартале центра Самары. Территория находится в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова и Буянова. Застройщик просил продлить срок действия договора на год и перенести срок выполнения первого этапа на июнь 2023 года.

Выяснилось, что в 2016 году глава Самары Олег Фурсов заключил договор с инвестиционной компанией на застройку 125 квартала. На первом этапе - до июня 2021 года - нужно было составить план освоения территории, провести слушания, расселить жителей.

Компания совместно с подрядчиком разработала документы по планировке территории, получило одобрение от департамента градостроительства. В ноябре проект утвердили на публичных слушаниях.

А вот в феврале 2019 года ИК "Новый город" обратилась в департамент градостроительства с требованием предоставить в собственность бесплатно без торгов участок земли, государственная собственность на который не разграничена. В мэрии отказали, застройщик пошел в суд и выиграл процесс. 24 декабря требуемый участок предоставили в собственность компании.

В январе 2020 года компания обратилась в департамент за градостроительным планом на этот участок, в мэрии опять отказали. Прошли суды, "Новый город" выиграл и получил нужную услугу, но уже в феврале 2021 года.

В компании отметили, что на судебные тяжбы потратили 21 месяц - а это почти два года. И снова отправились в суд, подав заявление с требованием заставить мэрию изменить сроки договоры, ведь из-за затягивания процедур закончить всю работу до июня 2021 года не представляется возможным.

Но здесь суд не пошел навстречу инвестиционной компании. Здесь указали, что истец не смог предоставить доказательства несения убытков. Более того, требование у истца - к мэрии, а договор заключен с главой города. Также не появилось доказательств того, что обстоятельства изменились существенным образом и истец не мог знать о них до заключения договора. Таким образом, иск не был удовлетворен.