В Самарской области «Гранта» влетела на «встречке» в грузовик и микроавтобус

Отечественная легковушка получила серьезные механические повреждения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 21 декабря 2021 года, на 35 км 900 м трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград произошло серьезное ДТП. Там примерно в 9:15 столкнулись автомобиль «Лада Гранта», грузовик «Скания» и микроавтобус «Фольксваген Каравелла». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной информации полицейских, аварию спровоцировал 39-летний водитель легковушки. Он, двигаясь со стороны Чапаевска в направлении Самары, отвлекся от дороги и нарушил правила расположения транспорта на проезжей части. В итоге автомобилист выехал на встречную полосу, где столкнулся со «Сканией». После этого «Гранту» отбросило на «Фольксваген Каравелла», который тоже ехал во встречном направлении.

Отечественная легковушка получила серьезные механические повреждения. У нее смяло весь правый бок. Водитель получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.