В Самаре застройщик подал в суд на мэра из-за участка у Безымянского рынка

Арбитражный суд пока оставил иск без движения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Застройщик площадки у Безымянского рынка подал в суд на главу Самары. Поводом стало расторжение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Вольской, Воронежской, Свободы и Калинина в Промышленном районе. Информация об этом размещена на сайте арбитража региона.

Договор между муниципалитетом и ООО «Строительная компания «Империя» был заключен в январе 2018 года. По нему фирма обязалась расселить жителей аварийных домов, снести постройки и возвести новые здания. Однако летом этого года чиновники расторгли контракт в одностороннем порядке. Застройщик обратился в суд с требованием признать это решение незаконным.

Арбитраж Самарской области, рассмотрев иск, оставил его без движения. Как оказалось, фирма предоставила не все документы. Однако, если она до 30 декабря 2021 года успеет направить необходимое, то делу могут дать ход.