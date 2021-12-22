В Самаре с 22 по 23 декабря 2021 года закроют ж/д переезд в Зубчаниновке

Переезд закроют из-за ремонта на участке Смышляевка — Безымянка / Фото: КбшЖД

В Самаре временно закроют железнодорожный переезд 1115 км в районе поселка Зубчаниновка. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

— Переезд будет закрыт с 23:00 среды, 22 декабря 2021 года, до 6:00 четверга, 23 декабря 2021 года. Причина — проведение ремонтных работ на участке Смышляевка — Безымянка, — говорится в сообщении.

На переезде разместили информационные таблички о планируемом перекрытии. Также там установили знаки объезда. Автомобилистам придется временно передвигаться через ж/д переезд 1118 км на стации Смышляевка.

Самарцев просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.