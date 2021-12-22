Самая дорогая квартира в новостройке Самары находится на берегу Волги

Самая дорогая квартира в самарской новостройке продается за 15 миллионов рублей. Такие данные опубликовали аналитики сервиса ЦИАН.

По данным сервиса ЦИАН самая дорогая новостройка Самары продается за 15,27 миллионов рублей. Это трехкомнатная квартира, расположенная в ЖК бизнес-класса «Адмиралъ», который сейчас достраивается в центре Самары недалеко от Софийской набережной. Площадь апартаментов составляет 131,62 квадратных метра. Одна из комнат здесь секторальной (полукруглой) планировки. Также в квартире предусмотрено два санузла, в одном из которых предусмотрена гидромассажная ванная. А вот лоджия всего одна и относительно небольшая.

Ввести в эксплуатацию жилой комплекс застройщик обещает до конца этого года.

По данным ЦИАН, самая дорогая квартира в новостройке в Поволжье продается в Нижем Новгороде – это пятикомнатные апартаменты площадью в 225 кв.метров. За нее застройщик хочет выручить 64,9 млн рублей.