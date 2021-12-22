Прокурор возбудил дело в отношении администрации Самары за ненадлежащую уборку снега

Прокуроры выявили ненадлежащую уборку улиц и дворов от снега. Фото: прокуратура Самарской области

Прокурор года Самары Артем Ярыгин инициировал проверку городских улиц и придомовых территорий после снежного коллапса с 18 по 20 декабря 2021 года. В ходе прокурорской проверки было установлено, что более 200 участков находятся в ненадлежащем состоянии.

20 декабря было проведено оперативное совещание с районными прокурорами, где было принято решение о возбуждении более 10 административных дел в отношении управляющих компаний. Помимо этого были объявлены предостережения. Cанкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до дисквалификации должностного лица сроком до двух лет.

Кроме того, администрацию Самары обвинили в бездействии по отношению к ненадлежащей организации работы по благоустройству в зимний период. В отношении руководителя департамента ГХиЭ было возбуждено административное дело. В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.