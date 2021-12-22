Дмитрий Азаров проводит круглый стол по развитию НОЦ России

Дмитрий Азаров был инициатором создания НОЦ "Инженерия будущего" в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 22 декабря 2021 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит круглый стол по развитию научно-образовательных центров России. Мероприятие стало частью семинара-совещания по развитию науки и образования в стране, который проходит в преддверии заседания Госсовета.

Самарская область является площадкой НОЦ «Инженерия будущего», который создали по инициативе губернатора в 2019 году. Он объединил шесть регионов страны и недавно получил статус центра мирового уровня. Именно поэтому Дмитрия Азарова попросили поделиться опытом по созданию и развитию НОЦ в масштабах страны.

— Созданы уже 15 научно-образовательных центров: 5 назначили, еще 10 отобрали в конкурентной борьбе. В эти объединения входят 35 регионов, 150 университетов, 136 научных организаций. Также в них вовлечены 290 индустриальных партнеров. Это уже серьезная организация, приносящая ощутимые результаты, — отметил самарский губернатор.

Глава региона подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить региональному сегменту научно-образовательной деятельности. Дмитрий Азаров выразил надежду, что на круглом столе прозвучат содержательные и прорывные предложения о том, как его развивать.