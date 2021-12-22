В Жигулевске лось несколько месяцев приходит к людям за капустой и соленьями

Лесного великана можно встретить в частном секторе неподалеку от горы Могутовой Фото: Скриншот с видео

В окрестностях Жигулевска обосновался лось. Дикое животное уже несколько месяцев приобщается к городской культуре. Чаще всего его можно встретить в районе частного сектора у горы Могутовой.

Сообщения о необычном госте стали активно поступать в нацпарк «Самарская Лука» в начале осени 2021 года. Специалисты выяснили, что в Жигулевск регулярно наведывается молодой и неагрессивный лось. Помощь ветеринаров ему не понадобилась. В декабре сотрудники отдела науки нацпарка вновь выехали на место и встретились с лесным великаном.

— Привычную среду обитания лось покинул, не устояв перед гастрономическими соблазнами. Это бытовые отходы, которые выбрасывали жители. Среди них оказались остатки солений и капусты. Кроме того, кто-то специально подкармливал животное, чего делать нельзя, — рассказали представители «Самарской Луки».

Жителей частных домов призвали не выбрасывать пищевые отходы в неположенных местах. Остатки еды привлекают не только лосей, но еще лис, кабанов, бродячих кошек и собак. Все они представляют опасность для человека, поскольку могут быть переносчиками различных заболеваний. Кроме того, звери могут внезапно напасть и причинить вред.