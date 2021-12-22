Врачи, которые приехали в Тольятти на выездную коллегию минздрава, попали на концерт

Владимир Аветисян и группа D’BLACK BLUES ORCHESTRA решили выразить медикам признательность за их самоотверженный труд Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня вечером в Тольятти собрали врачей, которые работают в «красных зонах» больниц Самарской области. Им сообщили, что планируется выездная коллегия минздрава. На самом же деле, для них организовали сюрприз – концерт группы D’BLACK BLUES ORCHESTRA.

«Секретный» концерт придумали и реализовали силами министерства здравоохранения Самарской области и благотворительного фонда «ЕВИТА».

- Концерт для медиков стал полной неожиданностью, - рассказывает глава фонда Ольга Шелест. - На время рабочего совещания сцена актового зала больницы была отсечена от зрителей специально сооруженным занавесом. И пока не раздались первые аккорды никто из присутствующих не догадывался, что сейчас начнется выступление группы.

В начале мероприятия глава областного минздрава Армен Бенян отметил: каждый врач важен для системы, поэтому так важно улучшать условия работы медиков.

В конце его выступления раздалась музыка, занавес упал, все увидели музыкантов. Владимир Аветисян и его группа решили выразить медикам признательность за их самоотверженный труд таким вот нетривиальным способом. На сцене исполняли известнейшие и любимые многими песни российских авторов.