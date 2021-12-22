Отмена занятий в школах Самары из-за морозов 23 декабря 2021 года: при какой температуре школьникам не нужно идти на занятия

В Самарской области ожидаются морозы до -29 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ночь на 23 декабря 2021 года синоптики прогнозируют морозы до -27 градусов. Если пониженные температуры сохранятся и утром, то занятия в школах могут отменить. Рассказываем, при каких условиях могут быть отменены занятия в школах.

В Приволжском УГМС сообщили, что в ночь на 23 декабря 2021 года местами по Самарской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до -27 градусов. Ночью, с 23 на 24 декабря 2021 года, по области температура опустится до -29 градусов.

В связи морозами в школах региона могут быть отменены занятия. Напомним, при понижении температуры воздуха директор школы может принять решение об отмене очных учебных занятий в школе, обеспечив при этом дистанционное обучение для учеников.

Рассказываем, при каких температурах отменяются занятия у школьников Самарской области:

- 25 С° и ниже – учащиеся 1-4 классов;

-27С° и ниже – ученики 5-8 классов;

-30С° и ниже – в школу могут не идти старшеклассники с 9 по 11 классы.